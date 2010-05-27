Компанія HTC має намір збільшити частку на українському ринку до 20%

Компанія HTC Corporation, глобальний розробник і виробник смартфонів, офіційно вийшла на український ринок, представивши в Україні нову лінійку комунікаторів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що для вітчизняних користувачів віднині доступні офіційні версії апаратів Desire, Smart, HD mini, Wildfire, а також Legend - функціональний комунікатор на платформі Android з поліпшеним інтерфейсом HTC Sense і 3,7-дюймовим AMOLED дисплеєм.

Регіональний директор HTC у Центральній Європі, Росії та СНД Павло ОРЛІНСКІ наголосив, що ринок України грає важливу роль в загальній стратегії НТС Corporation. За його словами, "у найближчі декілька років ми плануємо зайняти близько 20% українського ринку смартфонів".

Офіційними дистриб'юторами НТС в Україні є партнери Південь-контракт, МТI та "Алло".

Довідка УНІАН. Корпорація HTC є однією з найбільш динамічних компаній в індустрії мобільних апаратів. HTC Corporation котирується на Тайваньській Фондовій Біржі.