Чистий прибуток «Київстару» у 1 кварталі зменшився на 39,5%

Чистий прибуток оператора мобільного зв'язку "Київстар" в 1-му кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 39,5% і склав 224 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Чистий операційний виторг "Київстару" в 1 кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 4,8% і склав 2 млрд. 573 млн. грн.

Скоректована OIBDA компанії за цей період порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилася на 10,3% і склала 1 млрд. 307 млн. грн.

При цьому зменшення виручки в компанії пов'язують з чинником сезонності і вживанням заходів зі стабілізації абонентської бази в низкоціновому сегменті. Проте, частка ринку в прибутках залишається найвищою на ринку телекомунікацій, але дещо знизилася порівняно з 1-м і 4-м кварталами 2009 року. Загальне проникнення мобільного зв'язку в Україні також знизилося - на 0,5% порівняно з попереднім кварталом, до рівня 119,7%.

Абонентська база "Київстар" також стійко залишається найбільшою на ринку. Поступове скорочення абонбази, яке спостерігалося у 2009 році, у 1-му кварталі 2010 року було стабілізоване - протягом 1-го кварталу 2010 р. воно склало всього 88 тисяч абонентів. Молодіжний сегмент як і раніше залишається найбільш рухливим. При цьому запуск нових тарифних пропозицій звів до мінімуму загальний обсяг відключень і стабілізував абонентську базу.

ARPU - середньомісячний дохід з одного абонента - у 1-му кварталі 2010 р. порівняно з 1-м кварталом 2009 р. в цілому дещо знизився (39,1 грн. до 38,5 грн.), при цьому вже у березні 2010 р. спостерігалося зростання ARPU.

Капітальні інвестиції компанії за звітний період виросли на 31,9% і склали 55,8 млн. дол.

У 1-му кварталі 2010 року "Київстар" запустив новий напрям, підготовку до якого вели упродовж 2009 року, - надання послуг фіксованого Інтернету за технологією FTTB. Послуга "Домашній Інтернет" на швидкості до 100 Мбіт/з нині надається у 7 найбільших містах України: Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор "Київстар" - лідер українського ринку мобільного зв'язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,87 млн. осіб (на 01.05.2010). Мережа "Київстар" охоплює усі великі і малі міста і понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні і регіональні траси, більшість морських і річкових узбережь України. "Київстар" пропонує послуги EDGE/GPRS на усій території свого покриття України, а також роумінгові послуги у 195 країнах. Понад 1,6 мільйонів українців користуються мобільним Інтернетом "Київстар".