Збори кінотеатрів вперше можуть перевищити 100 млн. дол.

Касові збори українських кінотеатрів уперше можуть здолати бар'єр в 100 млн. доларів, пише тижневик "Комментарии:".

Один з чинників цього - зростання популярності 3D-формату серед українців. Виторг кінотеатрів країни тільки за перший квартал 2010 року був більшим, ніж за половину минулого року, пояснила медіа-експерт Ольга БОРОВСЬКИХ. До 70% каси трьох лідерів нинішнього прокату - "Аватар", "Аліса в країні чудес" і "Битва титанів" - отримані за рахунок прокату на цифрових екранах.

Це примушує власників кіномереж активно впроваджувати цифровий формат. "Якщо до прем'єри "Аватара" у кінці минулого року цифрових кінозалів ледве налічувався десяток, то в середині квітня новий формат підтримувало 39, а до прем'єри нової частини пригод "Шрека" 20 травня працює вже 50", - розповів заступник директора компанії "Кіносвіт" Павло ПОКРОВСЬКИЙ.

Водночас експерти побоюються, що міжнародний тренд з цифровізації кінотеатрів і поступова відмова дистриб'юторів від плівкових копій залишить без роботи маленькі регіональні кінотеатри, яким установка цифрового устаткування буде просто не по кишені. Спеціально для них друкувати плівки ніхто не буде.

У розвинених країнах цій проблемі знайшли вирішення, яке влаштовує і дистриб'юторів, і власників кінотеатрів. Йдеться про механізм VPF (Virtual Print Fee), завдяки якому самі студії-мейджори стимулюють комплексний перехід на цифрові технології.

При VPF-схемі з кожного квитка, купленого в цифровому залі, який є учасником такої програми, відраховується фіксована сума, яка піде на покриття витрат з інсталяції цифрового устаткування в кінотеатрах. Залежно від домовленостей, кінотеатри оплачують лише третину вартості цифрового устаткування. Але, враховуючи порівняно скромну касу, яку роблять голлівудські фільми в Україні, розраховувати на впровадження VPF-механизму у найближчій п'ять років навряд чи вартує, пишуть "Комментарии:".