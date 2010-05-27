Авіакомпанія Germanwings перевезла 25 тис. пасажирів

Німецька low-cost авіакомпанія Germanwings за перший рік роботи в Україні – з 16 травня 2009 р. по 16 травня 2010 р. - перевезла на маршруті між Кельном і Києвом 25 тис. пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам глава відділу корпоративних комунікацій Germanwings Хайнц Йоахим ШЕТТЕС.

За його словами, в 2010 р. (з січня до кінця грудня) компанія розраховує перевезти на даному маршруті 21 тис. пасажирів.

Він також повідомив, що компанія на даний момент не планує збільшувати частоту рейсів між Києвом і Кельном, яка складає 3 рази в тиждень. Завантаження рейса складає близько 80%. Також німецький перевізник не планує відкривати нові напрями в Україну.

Як відзначив Х.Й.ШЕТТЕС, взимку 2009/2010 рр. компанія припиняла виконання перельотів за маршрутом Кельн-Київ-Кельн на 6-8 тижнів через низький попит.

За його даними, мінімальна і середня ціна квитка в один бік залишилися на рівні минулого року – відповідно, 19,99 євро і 75-76 євро, включаючи податки і збори.

Як повідомляв УНІАН, low-cost-перевізник Germanwings (дочірня компанія німецької авіакомпанії «Люфтганза») з 16 травня 2009 р. відкрила регулярний рейс по маршруту Кельн – Київ - Кельн. Польоти здійснюються 3 рази в тиждень на літаку Airbus A319.

Довідка УНІАН. Germanwings здійснила перший рейс 27 жовтня 2002 р., базовий аеропорт компанії знаходиться в Кельні. 100% акцій компанії належить Deutsche Lufthansa.

Парк компанії включає 30 літаків Airbus A319. У 2010 р. компанія здійснюватиме польоти за 148 напрямами. У 2010 р. Germanwings пропонує більше 10 млн. пасажирських місць.