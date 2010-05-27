Охорона УЗ попередила крадіжки на 500 тис. грн.

З початку 2010 року працівники воєнізованої охорони «Укрзалізници» спільно з працівниками транспортної міліції попередили 426 крадіжок майна і устаткування на загальну суму понад 466 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, при цьому було затримано і передано правоохоронним органам 538 розкрадачів.

У повідомленні наголошується, що особливо небезпечні розкрадання деталей верхньої будови колії, оскільки це загрожує безпеці руху потягів. Останній випадок такої крадіжки був відзначений 25 травня на перегоні станцій Шепетівка-Подільська-Судилків (Південно-західна залізниця). Зокрема, безробітний громадянин викрав майже дев`яносто сполучних деталей колії на суму 3 тис. 980 грн., що могло негативно позначитися на безпеці руху потягів. У ході оперативно-розшукових заходів розкрадач був затриманий і переданий лінійному відділенню міліції станції Шепетівка.