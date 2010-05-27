«Укртелеком» погасив борг перед зарубіжними кредиторами

«Укртелеком» виплатив борг у розмірі 41,6 млн. дол. перед зарубіжними кредиторами. Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укртелекому".

Як зазначається в повідомленні, 25 травня 2010 року «Товариство провело погашення основного боргу в сумі USD 41655555,56», що належить до сплати, і сплату нарахованих відсотків відповідно до кредитної угоди з Credit Suisse, Deutsche bank і Standard bank.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 р. «Укртелеком» уклав угоду («угода про відстрочення») з Credit Suisse, Deutsche bank і Standard bank, кожний з яких є кредитором за умовами кредитного договору на 500 000 000 доларів США («кредитний договір»), «щодо відстрочення на 25 травня 2010 року наступного погашення основного боргу в сумі USD 41655555,56», що становило частину основної суми платежу, що належила до сплати 25 лютого 2010 року за умовами кредитного договору.

Відстрочення мотивувалося впливом багатьох чинників, зокрема, глобальної кризи на ринках запозичень, дефіциту ліквідності на українському банківському ринку, значного знецінення української гривні щодо долара США і гострої необхідності визначення з основним акціонером стратегічних цілей, що призвело до погіршення фінансового стану «Укртелекому».

ВАТ «Укртелеком» залучило Mosaic Securities як фінансового радника для сприяння у зазначеному процесі.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить більше 10,3 млн. чіл. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії становили 456,4 млн. грн.