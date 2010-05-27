ЛЗ модернізує 20 км. і відремонтує 45 км. шляхів

До 30 травня (час переходу на новий («літній») графік руху потягів - УНІАН) на Львівській магістралі запланували модернізувати 20 кілометрів шляхів, ще 45 км. капітально відремонтують. Про це повідомила УНІАН прес-служба Львівської залізниці.

Крім того, заплановано виконати середній і комплексно-оздоровчий ремонти, відповідно, 36 і 54 км. колії, а також замінити 61 комплект стрілочних перекладів новими, зокрема 48 – на залізобетонних брусах. Передбачено також замінити 29 комплектів стрілочних перекладів старопригодними, зокрема 10 – на залізобетонних брусах і здійснити середній ремонт 26 комплектів стрілочних перекладів.