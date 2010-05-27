Збори акціонерів «АероСвіту» знову не відбулися

Збори акціонерів ЗАТ «АероСвіт» – Українські авіалінії» знову не відбулися через відсутність кворуму. Про це УНІАН повідомив помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

Нагадаємо, «АероСвіт» кілька разів цього року намагався провести збори акціонерів, проте жодні збори так і не вдалося провести через те, що на зборах не було представників двох акціонерів компанії – Фонду державного майна і «ГенАвіа-Інвесту».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії», створена в 1994 року, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. Флот "АероСвіту" складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами «АероСвіт» на ряду маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.

Статутний фонд компанії становить 19,36 млн. грн.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту», ТОВ «ГенАвіа-Інвест» – 24,999%.