Укрзалізниця та ЄБРР оголосили повторний тендер на постачання

"Укрзалізниця" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосили повторний тендер на постачання 1400 вантажних вагонів для Донецької залізниці (ДЗ) за кредитом ЄБРР.

Відповідне оголошення розміщене на сайті ЄБРР 27 травня 2010 року.

Згідно з повідомленням, пропозиції учасників приймають до 8 липня 2010 року. Тендер передбачає три лоти: перший і другий по 500 вагонів, третій - 400 вагонів. Учасники можуть подавати заявки на один і більше лотів. Пропозиція відкрита для учасників з усіх країн.

При цьому визначені мінімальні вимоги до потенційних учасників тендеру: вони повинні були раніше поставляти подібні товари іншим покупцям, включаючи вагони, здатні курсувати із швидкістю 120 км/год; постачання за останні 2 роки повинно становити не менше 500 таких вагонів.

Гарантійні внески складають по 150 тис. дол. для перших двох лотів і 130 тис. дол. - для третього.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку в січні 2009 року прийняв рішення про виділення кредиту у розмірі 62,5 млн. дол. Державній адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниці") на купівлю вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу. Загальна вартість проекту - 73,5 млн. дол. (15% - кошти "Укрзалізниці").

Для визначення постачальників вагонів за кредитом ЄБРР був оголошений тендер.

За підсумками тендеру восени 2009 року були заздалегідь відібрані чотири українські завод-виробники для постачання 1000 вантажних вагонів для "Укрзалізниці" за рахунок цього кредиту. Замовником і одержувачем вагонів була Донецька залізниця. Крюківський вагонобудівний завод, Стаханівський вагонобудівний завод, "Азовмаш" і "Дніпровагонмаш", згідно з тендером, повинні були поставити по 250 вагонів. Укладення договорів з ними планувалося після того, як ЄБРР погоджує результати цього тендеру.

Оскільки ЄБРР не погодило тендер, проведений "Укрзалізницею" в 2009 році на постачання 1000 вантажних вагонів, цього року тендер оголошений на постачання 1400 вагонів. Таким чином, у тендер увійшли 1000 вагонів, які повинні були поставити у 2009 році, і 400 вагонів - за 2010 рік. Планують, що вагони будуть поставлені цього року.