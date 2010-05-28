У порту «Южний» танкер розлив нафтопродукти
Пляма на площі в 1 кв.км.
З борту танкера "Азовське море" стався розлив нафтопродуктів в акваторії морського торговельного порту "Южний" на площі 1 кв. кілометр.
Як уточнила в інтерв'ю УНІАН головний фахівець зі зв'язків з громадськістю управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, "працівники порту виявили пляму нафтопродуктів розміром 10 на 100 метрів біля причалу №5Б ПІВДЕНЬ".
Протягом шести годин рятувальна служба підприємства ліквідовувала забруднення.
Інспектори Державної екологічної інспекції Північно-західного району Чорного моря розслідують причини і обставини події, після чого будуть пред'явлені претензії капітанові судна "Азовське море" і судновласникові.