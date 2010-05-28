Порти Одеси та Марселя домовилися про співпрацю

Одеський морський торговельний порт і порт "Марсель" (Франція) домовилися про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України, відповідну угоду підписали 26 травня у рамках українсько-французького бізнес-форуму, який проходив в Одесі.

Угода включає три головні напрями спільної роботи: інформаційний обмін (питання залучення вантажопотоків та інвестицій, розвитку виробничої інфраструктури, охорони довкілля) організація обміну досвідом, тренінгів і стажувань персоналу, а також співпраця у сфері розвитку круїзного туризму.

Перший крок на шляху реалізації угоди зробили вже 27 травня, коли французька делегація разом з представниками Одеської облдержадміністрації відвідала Одеський порт. У рамках візиту організували зустрічі за тематичними секторами - вантажоперевалка та інвестиції, безпека, технічний розвиток, екологія та освітні програми.