"Укрзалізниця" назвала кращого провідника 2010 року

27 травня у Харкові підвели підсумки всеукраїнського конкурсу "Кращий провідник-2010", у якому взяли участь представники шести залізниць України. Спочатку на кожній магістралі провели внутрішній конкурс з визначенням переможців - потім кращі з кращих потрапили на фінал у Харків.

Усього в конкурсі взяли участь 18 провідників, по троє представників від кожної залізниці. Мета проведення конкурсу - підвищення культури обслуговування пасажирів, удосконалення системи надання послуг і обмін передовим досвідом. Конкурс складався з декількох етапів: вітання-візитка, вікторина з питаннями на перевірку професійних знань, творчий конкурс.

Жюрі конкурсу оцінювало учасників за багатьма параметрами, включаючи не лише професійні якості, але і уміння вийти з нестандартної ситуації, які з українськими пасажирами трапляються досить часто. Жюрі конкурсу очолив в.о.заступника генерального директора - начальник Головного управління пасажирських перевезень Укрзалізниці Леонід Лобойко.

За підсумками конкурсу кращим провідником 2010 року стала Марина Шашкова - провідник пасажирського вагонного депо Луганськ Донецької залізниці. Вона також за підсумками голосування отримала "Приз глядацьких симпатій".

Друге місце завоювала Світлана Савченко, провідник пасажирського вагонного депо Керч Придніпровської залізниці, а третє - Олена Тарасевич, провідник моторвагонного депо Дніпропетровськ Придніпровської залізниці.

У загальному заліку командою-переможцем стала команда Донецької залізниці. Усіх переможців нагородили цінними призами та грошовими преміями. Тепер кращих провідників українці знатимуть в обличчя.

УНІАН