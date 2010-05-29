Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Індії зросла до 90 осіб, близько 150 людей дістали поранення, передає Радіо «Свобода».

Рано вранці в п`ятницю в штаті Західна Бенгалія пасажирський поїзд, який виходив з Калькутти в Мумбай, зійшов з рейок. Відтак в нього врізався інший ешелон.

Влада покладає відповідальність за те, що сталося на повстанців-маоїстів, які діють у районі, де сталася катастрофа.

Поліція передбачає, що вони або влаштували вибух, або ще якимсь чином пошкодили залізничні колії.