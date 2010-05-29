Умови створення СП з «Антоновим» ще не обговорювалися

Москва. Умови створення спільного підприємства у складі українського державного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії ще не обговорювалися.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ.

«Що стосується входження ДП «Антонов» в ОАК, то ми неодноразово заявляли про свою зацікавленість в об`єднанні нашої корпорації з українськими колегами. Думаю, що це не лише можливо, але й необхідно. В першу чергу це принесе користь українським колегам, для яких фактично відкриється російський ринок. А разом нам легше буде виходити на світові ринки збуту», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Умови можливого об`єднання ще тільки обговорюватимуться, хоча хотів би сказати відразу, що ми виходитимемо зі стандартів моделі корпоративного будівництва ОАК. Інакше таке об`єднання не матиме сенсу», - наголосив він.

Також керівник ОАК повідомив, що створення спільного підприємства перебуває на початковому етапі.

«Зараз ми визначаємо коло завдань, якими займатиметься СП, – це координація роботи щодо літаків Ан-148 і подальший розвиток цього сімейства. Крім цього, нам необхідно готувати спільний проект відновлення серійного виробництва літака Ан-124. Формат проекту ще вимагає остаточного визначення», - сказав він.

За словами О.ФЕДОРОВА, необхідно враховувати і те, що створення СП – це у будь-якому разі один із кроків більш загальної інтеграції, який має бути вбудований в системне рішення.

Глава ОАК упевнений, що перспективи українсько-російської співпраці досить широкі, оскільки авіапроми Росії і України з’єднані численними зв`язками ще з того часу, коли вони були частиною єдиного авіапрому СРСР.

«На сьогоднішній день ці зв`язки багато в чому збережено. Ми співробітничаємо за багатьма програмами виробництва літаків. У Воронежі випускається Ан-148. В Ульяновську випускався Ан-124 – зараз ми працюємо над відновленням серійного виробництва цього унікального літака. Наші українські колеги ведуть роботи зі створення середнього транспортника Ан-70. У Самарі випускається Ан-140. Всі ці програми неможливі без тісної співпраці підприємств, що входять в ОАК і ДК Антонов», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Ми також можемо спільно працювати над новими проектами в галузі транспортної авіації, в якій КБ «Антонова» традиційно займає сильні позиції. Я вважаю, що ми чудово доповнюємо один одного і разом станемо набагато сильнішими», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня генеральний конструктор «Антонова» Дмитро КІВА в коментарі УНІАН повідомив, що концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті кількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України і Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співпраці України і Росії у промисловій галузі, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували з цього приводу, і зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності та прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.