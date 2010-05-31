Відновлення виробництва "Руслана" обійдеться в 1 млрд. дол

Москва. Вартість відновлення серійного виробництва літака Ан-124 «Руслан» може скласти близько 1 млрд. доларів.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керівник об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ.

За його словами, в даний момент йде опрацьовування всіх питань, пов`язаних з відновленням серійного виробництва цього літака.

Він також підтвердив, що до реалізації цього проекту запрошені США.

«Ми справді запропонували американським колегам взяти участь у цьому проекті – вони наші пропозиції вивчають. Річ не в тім, що Росія і Україна не можуть осилити такий проект. Чим більше в проекті учасників, тим менше навантаження на кожного, зокрема і фінансове. До того ж, участь третього партнера відкриє перед проектом нові ринки», - сказав О.ФЕДОРОВ.

Крім того, він підкреслив, що відновлювати виробництво Ан-124 у тому вигляді, в якому він випускався раніше, недоцільно. «Звісна річ, це буде модернізований літак, що насамперед відповідає всім існуючим і перспективним міжнародним екологічним та іншим вимогам. Необхідно підвищити його ефективність в експлуатації», - зазначив О.ФЕДОРОВ.

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки виготовляли в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинене.