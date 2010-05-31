Янукович: Влада послабить податковий тиск на готельний бізнес

Влада має намір послабити податковий тиск на готельний бізнес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на міжнародній конференції «Євро-2012: довгострокові можливості інвестицій у сектор готелів та відпочинку в Україні».

Вітаючи учасників конференції, глава держави наголосив, що Україна сьогодні впевнено налаштована на реформи. «Сьогодні створено всі умови для їх реалізації. Сьогодні влада працює, як єдиний ланцюг. Президент-прем’єр-міністр-коаліція у парламенті – готові та здатні приймати необхідні законопроекти, спільно їх виконувати і створювати умови для розвитку країни», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що в основу розвитку національної економіки та модернізації держави буде покладено інноваційно-інвестиційну модель. «Є всі підстави говорити, що економіка України буде успішною», – сказав глава держави, нагадавши, що останнім часом вже спостерігається пожвавлення економіки, зокрема, зростання ВВП приблизно на рівні 4,8%.

«Цей позитивний рух буде продовжуватися», – переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про підготовку України до проведення фінальної частини фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Президент висловив упевненість, що ми маємо плідно використати час, який залишився до цієї події, для розвитку готельного бізнесу. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив зацікавленість нашої країни у своєчасному будівництві сучасних готелів у містах, що прийматимуть Євро-2012.

Вочевидь, далі готельна інфраструктура має розбудовуватися у тих містах, які бізнес вважає найцікавішими, сказав В.ЯНУКОВИЧ. На переконання глави держави, у цьому контексті підприємцям слід насамперед звернути увагу на туристично привабливі регіони України.

Президент також підкреслив, що у контексті підготовки до Євро-2012 буде прийнято ряд законопроектів, які, зокрема, передбачають послаблення податкового тиску на підприємства готельного бізнесу, спрощення процедури оформлення дозвільних документів для них та ліцензування. Деякі з цих законів вже прийнято у першому читанні, сказав Президент, зауваживши, що ймовірніше їх буде остаточно прийнято у червні.

«Ви зможете переконатися – все, про що влада говоритиме вам, вона виконуватиме. Для цього буде створено законодавчі гарантії держави», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що бюрократія не заважатиме веденню бізнесу в Україні.

Лібералізація усіх напрямків підприємництва у нашій державі відбуватиметься поступово, а цільова програма по Євро-2012 фактично започатковується вже зараз, сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ побажав учасникам конференції плідної роботи.

«Сподіваюся, ми з вами будемо добрими партнерами», – резюмував глава держави.