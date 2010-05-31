ВВС Росії до 2014 року одержить першу партію Ан-70
Заявив командувач
Москва. Військово-транспортна авіація Росії до 2014 року одержить першу партію літаків Ан-70.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив командувач військово-транспортної авіації Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН.
«Тверська авіабаза перша одержить до 2014-2015 років оперативно-тактичні літаки Ан-70», - сказав В.КАЧАЛКІН, додавши, що в першій партії буде один чи два літаки.
За його словами, літак Ан-70 займе свою нішу між - Іл-76МД і Ан-12.
В.КАЧАЛКІН повідомив, що навчання екіпажів для літаків Ан-70 відбуватиметься в Росії.
«Оскільки виробництво цього літака планується в Росії, то логічно, що й екіпажі теоретичну і практичну підготовку проходитимуть у нас», - сказав він.
За словами В.КАЧАЛКІНА, спочатку екіпажі та інженерний склад проходитимуть теоретичну підготовку в місцях виробництва літаків, а після - на базових аеродромах.
Він зазначив, що відразу багато фахівців для Ан-70 готуватися не буде.
За словами командувача, також до 2014 року військово-транспортна авіація Росії планує одержати літаки Ан-124 «Руслан».
Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ у інтерв`ю УНІАН повідомив, що оформлених рішень щодо Ан-70 з боку Міноборони Росії поки що немає.
«Він (проект Ан-70 – УНІАН) наближається до закінчення дослідно-конструкторських робіт і випробувань. Після їх закінчення, коли стануть остаточно ясні характеристики літака, своє ставлення до нього сформують і ВПС РФ, й інші замовники. За нашими даними, поки що ВПС РФ підтверджують свій інтерес, але офіційно оформлених рішень щодо літаку на даний момент немає», - сказав О.ФЕДОРОВ.
26 травня командувач ПДВ РФ генерал-лейтенант Володимир ШАМАНОВ повідомив, що Міністерство оборони РФ у рамках державної програми озброєнь на 2011-2020 роки планує відновити виробництво Ан-124 «Руслан» і придбати 40 Ан-70.
Довідка УНІАН: Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.
Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів щодо доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення про те, що Росія має намір повернутися до його реалізації.
Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектуванню і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року під час авіасалону МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. рублів.
Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії й України.