ВВС Росії до 2014 року одержить першу партію Ан-70

Москва. Військово-транспортна авіація Росії до 2014 року одержить першу партію літаків Ан-70.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив командувач військово-транспортної авіації Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН.

«Тверська авіабаза перша одержить до 2014-2015 років оперативно-тактичні літаки Ан-70», - сказав В.КАЧАЛКІН, додавши, що в першій партії буде один чи два літаки.

За його словами, літак Ан-70 займе свою нішу між - Іл-76МД і Ан-12.

В.КАЧАЛКІН повідомив, що навчання екіпажів для літаків Ан-70 відбуватиметься в Росії.

«Оскільки виробництво цього літака планується в Росії, то логічно, що й екіпажі теоретичну і практичну підготовку проходитимуть у нас», - сказав він.

За словами В.КАЧАЛКІНА, спочатку екіпажі та інженерний склад проходитимуть теоретичну підготовку в місцях виробництва літаків, а після - на базових аеродромах.

Він зазначив, що відразу багато фахівців для Ан-70 готуватися не буде.

За словами командувача, також до 2014 року військово-транспортна авіація Росії планує одержати літаки Ан-124 «Руслан».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ у інтерв`ю УНІАН повідомив, що оформлених рішень щодо Ан-70 з боку Міноборони Росії поки що немає.

«Він (проект Ан-70 – УНІАН) наближається до закінчення дослідно-конструкторських робіт і випробувань. Після їх закінчення, коли стануть остаточно ясні характеристики літака, своє ставлення до нього сформують і ВПС РФ, й інші замовники. За нашими даними, поки що ВПС РФ підтверджують свій інтерес, але офіційно оформлених рішень щодо літаку на даний момент немає», - сказав О.ФЕДОРОВ.

26 травня командувач ПДВ РФ генерал-лейтенант Володимир ШАМАНОВ повідомив, що Міністерство оборони РФ у рамках державної програми озброєнь на 2011-2020 роки планує відновити виробництво Ан-124 «Руслан» і придбати 40 Ан-70.

Довідка УНІАН: Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів щодо доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення про те, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектуванню і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року під час авіасалону МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії й України.