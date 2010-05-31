УЗ починає безкоштовне перевезення на відпочинок дітей з Калушського району

«Укрзалізниця» сьогодні починає безкоштовно перевозити на відпочинок дітей, які проживають на території міста Калуш і сіл Кропивник і Сивка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області, які оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», передбачається перевезти понад 250 дітей. Перші відпочиваючі відправляться до місць відпочинку вже 31 травня поточного року.

У відомстві нагадують, що починаючи з 2000 року «Укрзалізниця» проводить акцію щодо безкоштовного перевезення дітей у віці до 16 років, які є дітьми-сиротами і дітьми, що залишилися без опіки батьків; дітей-інвалідів всіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, загиблих при виконанні службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів.