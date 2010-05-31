Мінтранс віддасть на погодження Повітряний кодекс

Міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО підписав проект Повітряного кодексу України, опрацьований фахівцями Мінтрансзв’язку і Державіаадміністрацією, і сьогодні - 31 травня – його розішлють усім зацікавленим міністерствам і відомствам на узгодження.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

"Прийняття Верховною Радою нової редакції Повітряного кодексу України - одне з основних завдань Міністерства транспорту і зв'язку на цей рік. Ми докладемо максимум зусиль, щоб такий важливий для галузі законопроект був ухвалений до кінця 2010 року", - скаав К. ЄФИМЕНКО.

Нагадаємо, у першій половині червня цього року міністр планує провести широку нараду з представниками авіакомпаній, аеропортів, "Украероруху" і профспілками цивільної авіації для детального обговорення проекту нової редакції Повітряного кодексу.

Після цього узгоджений з усіма міністерствами проект - орієнтовно до кінця червня - спрямують в урядовий комітет і потім у Верховну Раду України.

Зокрема, відповідно до проекту, для здійснення повноцінного державного регулювання цивільної авіації керівник урядового органу з питань цивільної авіації є незалежним в ухваленні рішень, які стосуються питань забезпечення безпеки.

Крім того, розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними українськими і іноземними повітряними судами і порушення порядку використання повітряного простору України покладається на Національну комісію з розслідування авіаційних подій, яка підпорядковується безпосередньо керівникові центрального органу виконавчої влади з питань транспорту і зв'язку, що забезпечує незалежність її діяльності.

Положення про Національну комісію з розслідування авіаційних подій затверджує уряд, фінансування діяльності здійснюється за рахунок Держбюджету.

Що стосується відповідальності за порушення безпеки авіації і використання повітряного простору, то новий проект передбачає систему застосування гнучких штрафів, у тому числі і для "малої авіації", а також поділ правопорушень на категорії за ступенем впливу на безпеку польотів.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня цього року урядовий комітет прийняв рішення не підтримувати проект Повітряного кодексу, ініціаторами якого є народні депутати, зареєстрований у Верховній Раді України під №6078, зважаючи на значну кількість зауважень від міністерств і відомств. При цьому Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв'язку створити новий проект Повітряного кодексу України і, орієнтовно, до середини травня подати його на розгляд урядового комітету, заздалегідь погодивши цей проект з усіма зацікавленими міністерствами і відомствами. Урядовий комітет, у свою чергу, прийматиме рішення щодо подальшого представлення проекту на реєстрацію у Верховну Раду.

21 жовтня 2009 р. ВР відхилила проект Повітряного кодексу України, зареєстрований 29 квітня 2009 р. в парламенті Кабінетом міністрів (№4419). При цьому депутати також не змогли відправити проект документу на доопрацювання, не набравши достатньої кількості голосів.

У лютому 2010 р. у Верховній Раді був зареєстрований проект Повітряного кодексу України (№6078), ініціатори проекту - депутати Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Борис ШИЯНОВ та Ігор ВОРОТНЮК.