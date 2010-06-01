Радбез ООН засудила захоплення Ізраїлем суден

Рада безпеки ООН засудила дії Ізраїлю, що захопив у нейтральних водах Середземного моря конвой "Флотилія свободи" з гуманітарною допомогою для Сектора Газа, а також закликала до розслідування всіх обставин цієї драми, в результаті якої загинули цивільні особи.

Відповідна заява голови Ради безпеки була прийнята в ніч на вівторок після більш ніж 12-годинних консультацій, передає РІА «Новости».

Радбез також закликала Ізраїль звільнити захоплені судна й затриманих учасників гуманітарного конвою.

В ході надзвичайної сесії Радбезу ООН міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ назвав дії ізраїльських військових "вбивством руками держави".

Представник Ізраїлю стверджує, що військові діяли в рамках самооборони й активісти напали на них першими. "Ця флотилія була чим завгодно, тільки не гуманітарною місією", - заявив заступник представника Ізраїлю в ООН Даніель КАРМОН.

За його словами, активісти використовували "ножі, палиці та іншу зброю" для нападу на солдатів, які висаджувалися на борт корабля.

Самі активісти стверджують, що солдати відкрили вогонь без будь-якої провокації з їхнього боку.

З найрізкішою критикою дій Ізраїлю на екстреному засіданні Ради Безпеки виступив представник Туреччини.

"Просто кажучи, це рівносильне бандитизму й піратству. Це вбивство, здійснене руками держави", - заявив міністр закордонних справ Туреччини А.ДАВУТОГЛУ.

"Держава, яка йде таким шляхом, втратила свою легітимність як поважаний член міжнародного співтовариства", - додав він.

Багато країн, зокрема Росія, Франція та Китай, також закликали зняти блокаду сектора Газа, яку намагалася порушити "Флотилія Свободи".

Алехандро УОЛФФ, заступник представника США, найближчого союзника Ізраїлю, також висловив заклопотаність, проте підкреслив, що досі неясно, як розгорталися події, й закликав ізраїльський уряд провести детальне розслідування.

У багатьох містах по всьому світу пройшли демонстрації протесту проти дій Ізраїлю, передає Бі-Бі-Сі.

Також сьогодні стало відомо, що Ізраїль відправив до в`язниці 480 учасників походу міжнародної флотилії, перехопленої напередодні біля берегів сектора Газа, ще 45 активістів перебувають у лікарнях, повідомила радіостанція "Коль Ісраель".

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 травня в результаті атаки ВМС Ізраїлю на судна з гуманітарною допомогою, що виходили з Туреччини в Сектор Газа, загинули 19 осіб, ще близько 30 зазнали поранень.