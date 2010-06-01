Європейський суд прийняв позов «Укртрансконтейнера» до України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду позов ПП «Укртрансконтейнер» (УТК) до України, направивши на адресу підприємства письмове повідомлення про це.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної контейнерної компанії (НКК), чиїм дочірнім підприємством є УТК.

УТК звернувся до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі з позовом до України в квітні 2010 року.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з вичерпанням всіх внутрідержавних способів захисту своїх прав, інвестор звернувся до Європейського суду.

У позовній заяві УТК вимагає визнання порушення Україною легітимності здійснення судочинства в рамках Конвенції і порушення наступних своїх прав: права на справедливий і публічний розгляд справи підприємства впродовж розумного терміну незалежним і неупередженим судом – п.1.ст.6 Конвенції; права на ефективний спосіб юридичного захисту в національному органі – ст. 13 Конвенції; права на мирне володіння майном – ч.1 ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції.

Також інвестор заявив вимоги про справедливу компенсацію у розмірі 1,4 млрд. дол., з урахуванням збитків, завданих незаконним розірванням договору, включаючи упущену вигоду.

Розгляд справи «Укртрансконтейнер проти України» на початковому етапі відбуватиметься у письмовій формі, на основі наданих заявником документів та інформації.

Довідка УНІАН. Прокуратура Одеської області на початку 2009 року виявила порушення договору про спільну діяльність, укладеного між ІМТП і «Укртрансконтейнером», і звернулася з позовом про розірвання до обласного госпсуду.

Основними порушеннями, на думку прокуратури, є невчасне внесення ПП «Укртрансконтейнер» свого внеску і, як наслідок, недотримання планових показників розвитку контейнерного терміналу, внесення внеску не в тій валюті, що передбачалася договором, самовільне захоплення і використання майна, яке в спільну діяльність не передавалося, фінансування власних витрат за рахунок коштів спільної діяльності, відмова підприємства компенсувати порту витрати, пов`язані із загальною спільною діяльністю.

12 травня 2009 р. Одеський госпсуд задовольнив позов і визнав договір розірваним. «Укртрансконтейнер» оскаржив це рішення в апеляційному суді. 26 червня 2009 р. Апеляційний господарський суд Одеської області залишив рішення суду першої інстанції в силі, УТК подав касацію. 26 серпня 2009 р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію УТК і визнав договір дійсним. На це рішення подали касації Мінтрансзв’язку, ГПУ, ІМТП.

У самому УТК відзначають, що до кінця 2007 року УТК повністю виконав умови першого етапу програми розвитку терміналу, вклавши в модернізацію терміналу 61 млн. доларів США, в 4 рази збільшивши пропускну спроможність терміналу і в 2,5 разу - фактичний вантажообіг.

Верховний суд України (ВСУ) 3 листопада 2009 р. задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництва Іллічівського морського торгового порту і визнав недійсним договір про спільну діяльність між портом і ПП «Укртрансконтейнер». ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору.

* * * Іллічівський морський торговий порт функціонує з 1958 року. Територія підприємства – 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км, площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв.м.

ПП «Укртрансконтейнер» є дочірньою компанією Національної контейнерної компанії (НКК) – найбільшого в Росії оператора контейнерних терміналів, що займає лідируюче становище на ринку стивидорних послуг.

Договір про спільну діяльність між портом і «Укртрансконтейнером» було підписано в червні 2005 року.