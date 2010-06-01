"Смарт-Холдинг": інвестзобов'язання щодо ЧСЗ виконуються

Під час придбання акцій Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ) ЗАТ «Смарт-Холдинг» узяло на себе інвестиційні зобов`язання, які послідовно виконує.

Так у інтерв`ю УНІАН перший заступник генерального директора "Смарт-Холдингу" Олексій ТИМОФЄЄВ прокоментував рішення суду про повернення в державну власність приватизованого пакета акцій ЧСЗ.

“Цього року завод вперше за багато років одержав прибуток, виплачено заборгованість із зарплати, сформовано портфель замовлень”, - сказав він.

О.ТИМОФЄЄВ також відзначив, що “це рішення суду пов`язане з подіями 2003 року, тобто до приходу "Смарт-Холдингу" на ЧСЗ, і не стосується нашої діяльності”.

Водночас, за його словами, нагнітання обстановки навколо цього рішення суду може завдати величезної шкоди Україні, оскільки в недавньому тендері з будівництва серії корветів для ВМС України "Смарт-Холдинг" виступив гарантом фінансової підтримки будівництва кораблів у разі перебоїв з фінансуванням з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 28 травня ц.р. задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фондом державного майна України було незаконно продано і надалі перепродано акції ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» у розмірі 90,25% статутного фонду, і зобов`язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, Генпрокуратура за наслідками проведеної перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства при приватизації пакета акцій ЧСЗ загальною вартістю 116,6 млн. грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства, і подальшому перепродажу цих акцій.

У зв`язку з цим, з метою захисту майнових інтересів держави, Генеральна прокуратура звернулася з позовом до суду.

Нагадаємо, 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» були придбані ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (нині ВАТ «Судмашпром»), яке раніше контролювали бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте в грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

14 березня 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна і залишив в силі рішення перших інстанцій, зокрема Господарського суду Миколаївської області і Одеського апеляційного госпсуду, що підтвердили право власності ВАТ «Судмашпром» (раніше - ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф») на 90,25% ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

6 грудня 2007 року Фонд державного майна України узгодив договір між ВАТ «Судмашпром» і ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» з продажу 90,25% пакета акцій ГАХК «Чорноморський суднобудівний завод».

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові котли, механізми і суднове устаткування. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.

Група компаній «Смарт-Холдинг» – диверсифікований холдинг з активами в металургійній, агропромисловій, суднобудівній і фінансовій галузях.

Президентом «Смарт-Холдингу» є Вадим НОВИНСЬКИЙ.