ДАІ у Києві перевірить пасажирський транспорт

З 31 травня по 30 червня Державтоінспекція проводить у Києві комплекс профілактичних заходів «Автобус – 2010».

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного ДАІ, мета операції – попередження аварійності на пасажирському транспорті, посилення транспортної дисципліни цієї категорії водіїв.

Під особливою увагою перебуватиме технічний стан транспортних засобів, які залучаються до перевезень людей, а також буде посилено контроль за дотриманням Правил дорожнього руху водіями пасажирського транспорту.

Представники ДАІ ретельно перевірять готовність автобусів, мікроавтобусів та іншого транспорту до експлуатації у літній період, справність запасних та аварійних виходів, укомплектованість вогнегасниками, відповідність переобладнання транспортних засобів законодавчім нормам.

Також буде здійснюватися контроль за дотриманням водіями режиму праці й відпочинку, проходження ними обов’язкового технічного огляду перед виходом на маршрут.

Столична ДАІ попереджає про вжиття жорстких заходів реагування до перевізників, які займаються несанкціонованими перевезеннями, у тому числі організованих груп дітей.

Акція проводиться зважаючи на початок сезону відпусток та екскурсій, і відповідно зі зростанням у цей період об’єму пасажирських перевезень.