Залізничники домовилися про єдину техполітику

Голови залізничних адміністрацій на просторі широкої колії (1520 мм) підписали Протокол про наміри з реалізації робіт у сфері забезпечення єдності систем технічного регулювання на "просторі 1520".

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", документ підписали за результатами залізничного форуму "Стратегічне партнерство 1520", який відбувся 26-28 травня в м. Сочі (Росія).

Цей документ передбачає загальну розробку проектів міждержавних стандартів і правил, які містять технічні вимоги до продукції на залізничному транспорті, методиці її випробування. Також планують розробку єдиних вимог до сертифікації виробництва і систем управління якістю. Найближчим часом узгодять перелік основної продукції, яка повинна в обов`язковому порядку отримати оцінку відповідності. Як зазначають у відомстві, робота за єдиними правилами дозволить значно спростити співпрацю усіх залізничних адміністрацій "широкої колії".

Згідно з повідомленням, під час форуму також обговорили перспективи розвитку нових транспортних продуктів. Представники західних компаній зауважили великий потенціал транзитних перевезень між Західною Європою і Азією залізничним транспортом. Учасники залізничного ринку вантажних перевезень "простору 1520" запропонували концепцію, яка передбачає ринкові умови використання приватного рухомого складу залізничними адміністраціям. Це дозволить не втратити ті можливості, які дає технологія роботи загальним парком. Уже на початку липня поточного року в Києві передбачено проведення круглого столу з основними власниками вагонного парку для розробки таких правил.

Також окремим пунктом обговорювали сегмент контейнерних перевезень. За даними "Укрзалізниці", більшість учасників форуму схиляються до того, що у цьому питанні термінальні комплекси повинні стати основою, де аналогічно до пасажирських перевезень повинні курсувати за розкладом контейнерні потяги.

Українську делегацію на заході очолив перший заступник генерального директора "Укрзалізниці" Микола СЕРГІЄНКО. У форумі взяли участь представники залізничних адміністрацій з 35 країн. Також був представлений приватний бізнес: 600 делегатів від понад 300 транспортних фірм.