Єфименко: "Потенціал Дніпра взагалі втрачено..."

Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО виступає за реанімацію річкового транспорту, щоб він міг працювати на повну потужність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

"Мене тривожить, що один з найдешевших видів транспорту - річковий - сьогодні знаходиться в дуже складному становищі. Ми відстали категорично", - сказав міністр.

За даними Мінтрансу, за потенціалу Дунаю у 80 млн. тон вантажоперевезень на рік, у кризовому 2009 році ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) перевезло тільки 1,5 млн. тон, "Укррічфлот" - близько 400 тис. тон.

"Дніпро, потенціал якого величезний, не то що не використовується - взагалі втрачений: вантажопотік тут досягає 12 млн. тон. Для порівняння: вантажопотік по річках Одер, Вісла і Рейн - близько 450 млн. тон", - зауважив К. ЄФИМЕНКО.

Міністр також заявив, що робитиме усе можливе для створення належних умов, щоб галузь почала підніматися і демонструвати гідні показники.