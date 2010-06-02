ЄК оштрафувала виробників карт пам'яті на 331 млн. євро

Європейська комісія оштрафувала виробників карт пам`яті (DRAM) для комп`ютерів і серверів на загальну суму 331,3 млн. євро за участь у ціновій змові.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.

Згідно з повідомленням, це стало першим рішенням у даній справі.

За підсумками розслідування, в змові взяли участь компанії Micron, Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida і Nanya.

У ході визначення розміру штрафу були враховані обсяги продажів компаній на території Європейського Союзу, заподіяний іншим учасникам ринку збиток і територія, охоплена правопорушенням. Для компаній, що визнали правопорушення, штраф зменшений на 10%.

Компанія Micron уникнула штрафу завдяки тому, що в 2002 році поінформувала Єврокомісію і допомогла викрити змову.