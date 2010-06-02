«Аеросвіт» відкриває рейси до Санкт-Петербурга

Компанія «Аеросвіт – Українські авіалінії» в червні цього року відкриває нові регулярні рейси до Санкт-Петербурга з регіонів України, а також збільшує інтенсивність польотів у російське місто з Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, з 2 червня ц.р. українська авіакомпанія починає обслуговувати повітряну лінію Одеса – Санкт-Петербург. Польоти здійснюватимуться двічі в тиждень – по середах і неділях.

3 червня "Аеросвіт" відкриває регулярний маршрут Донецьк – Санкт-Петербург. Рейси виконуватимуться щопонеділка і щочетверга.

Крім цього, з 4 червня український перевізник збільшує кількість рейсів між Києвом і Санкт-Петербургом – з чотирьох до п`яти в тиждень. Окрім понеділка, середи, четверга і суботи, польоти також здійснюватимуться у п`ятницю.

Сумарно, починаючи з червня, "Аеросвіт" у партнерстві з Державною транспортною компанією "Росія", що базується в Санкт-Петербурзі, виконуватиме між столицею України і Санкт-Петербургом 10 авіарейсів у тиждень (по п`ять кожна з компаній).

Нагадаємо, повітряну лінію Київ – Санкт-Петербург "Аеросвіт" обслуговує з травня 2004 року.