Транзит венесуельської нафти до осені складе 0,27 дол. за 10 т/км

Тариф на транзит венесуельської нафти залізничним транспортом через Україну до Білорусі до осені становитиме 0,27 долара за 10 тонно-кілометрів.

Про це УНІАН повідомив міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він зазначив, що дія цього тарифу була узгоджена в ході зустрічей перших віце-прем`єр-міністрів України і Білорусі Андрія КЛЮЄВА і Володимира СЄМАШКА 29 травня в Гомелі.

“До осені точно діятиме такий тариф, а потім це питання ще обговорюватиметься”, - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь планували до червня узгодити тариф на транзит венесуельської нафти залізничним транспортом територією України.

Як заявляв на початку травня міністр транспорту і зв`язку України К.ЄФИМЕНКО, тариф на транзит першої партії нафти в 80 тис. тонн, яка прийшла в порт Одеси з Венесуели, становив 0,27 дол. за 10 тонно-кілометрів, що відповідає тарифу, який діє в Росії, і на 30% вище за внутрішній тариф в Україні. У той же час Білорусь наполягала на зниженні тарифу і вела переговори з Литвою про можливість поставок нафти через порт Клайпеди.

31 травня джерело в уряді України повідомило УНІАН, що цього року транзит нафти до Білорусі через Україну становитиме до 4 млн. тонн. "А наступного року планується вийти на обсяг у 10 млн. тонн. Нафта йтиме через порт Одеси», - сказав співрозмовник агентства.