«Азовмаш» збільшив реалізацію продукції в 1,9 раза

Маріупольський машинобудівний завод "Азовмаш" у січні-травні 2010 року у 1,9 раза збільшив реалізацію своєї продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба заводу.

Згідно з повідомленням, з грудня 2009 року підприємство вийшло на докризові обсяги випуску продукції і ці позиції не знижує. "Азовмаш" стабільно забезпечує випуск вантажних вагонів - з початку року виготовлено 4457 одиниць рухомого складу у тому числі 3757 цистерн і 700 піввагонів. Порівняно з минулим роком випуск вагонів виріс у 2 рази, підкреслили в прес-службі.

Крім того, на сьогодні досяг проектної потужності обсяг випуску квадрата 250 мм на установці безперервного литва заготівель (МБЛЗ) ЗАТ "АзовЕлектроСталь", і на цьому підприємстві завершується монтаж другої лінії формувальної лінії великого вагонного литва.

Довідка УНІАН. ВАТ "Азовмаш" (м. Маріуполь, Донецька обл.) здійснює управління провідними світовими виробниками і розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного, кранового устаткування, бронетехніки автопаливозаправників і перевізників, заправної космічної техніки: ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування", ВАТ "Азовзагальомаш", ВАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут", ВАТ "Маріупольський термічний завод".

50% + 1 акція ВАТ "Азовмаш" належить ФДМУ, 50% - 1 - ЗАТ "УПТК".