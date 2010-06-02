Залізниці збільшили навантаження на 7%

Залізниці України за січень-квітень поточного року збільшили навантаження на 7%, за травень - на 22%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, зростання об'ємів навантаження відмічене майже в усіх видах вантажів.

Зокрема, з початку року залізниці навантажили 137 млн. тон вантажів, що на 7% більше, ніж за відповідний період минулого року. Упродовж травня цього року залізничним транспортом України навантажено майже 31 млн. тон вантажів що на 22% більше, ніж за відповідний період минулого року.

У структурі вантажів упродовж травня переважали кам'яне вугілля (8 млн. тон), руда (6,2 млн. тон), нафта і нафтопродукти (0,8 млн. тон), чорні метали (2,5 млн. тон), будівельні матеріали (4,3 млн. тон) і зерно (0,6 млн. тон).

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, через кризові явища в економіці країни, залізниці України перевезли на 21,5% менше вантажів і на 5% менше пасажирів, ніж у 2008 році. Об'єми вантажних перевезень склали 391,5 млн. тон, транзитних вантажів - 45,5 млн. тон. Зростання показників відбулося лише наприкінці року: у листопаді - на 22%, у грудні - на 14,8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Обсяги перевезення вантажів залізничним транспортом України в першому кварталі 2010 року збільшилися на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 95,5 млн. тон.