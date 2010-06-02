UKR.NET має намір стати лідером як стартова сторінка

Інтернет-портал UKR.NET має намір протягом найближчих років стати лідером як стартова сторінка в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Наглядової ради ТОВ "УКРНЕТ" Михайло КОМІССАРУК.

За його словами, портал UKR.NET, якому вже 6 років, сьогодні є найбільш популярним і впізнаваним порталом серед українських інтернет-користувачів. При цьому кількість щоденних і постійних користувачів порталу перевищує у 2-2,5 рази кількість користувачів конкурентних порталів. "Наступна наша стратегічна мета, на наступну п'ятирічку, - стати лідером за кількістю стартових сторінок, встановлених українськими інтернет-користувачами у своїх браузерах", - наголосив М. КОМІССАРУК. Як сказав директор бренд-консалтингової компанії "Слідопит" Вадим ПУСТОТИН, у цьому плані головними конкурентами порталу є пошукові сервіси, оскільки їх частіше усього встановлюють як стартової сторінки. При цьому головним конкурентом є Google - пошукова система, яку українці найчастіше встановлюють як домашню сторінку.

За даними керівника відділу маркетингових комунікацій "УКРНЕТ" Ірини СЕМЕНЧЕНКО, з метою досягнення поставлених завдань компанія розробила рекламну кампанію, яку запустили сьогодні. У серпні до реклами в інтернеті планують додати ТБ-рекламу, і продовжити кампанію до листопада. "Ми орієнтуємося на офісних співробітників інтернет-користувачів у віці 21-49 років", - сказала вона.

Довідка УНІАН. ТОВ "УКРНЕТ" - виробник популярних сервісів для української інтернет-аудиторії. Сюди входять інтернет-портал UKR.NET, стрічка новин, погода, інтернет-магазини, електронна пошта, сайт з працевлаштування, міський довідник, кіноафіша, ТБ програма, гороскопи та ін. Головну сторінку UKR.NET щодня відвідує понад 650 тис. українців, аудиторія усіх сервісів компанії досягла на сьогодні 1 млн. відвідувачів на день.