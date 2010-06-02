Мінтранс у червні проводить акцію «Автобус-2010»

Державтотрансіспекція Міністерства транспорту і зв'язку спільно з ДАІ МВС упродовж поточного місяця проведе комплекс профілактичних заходів "Автобус-2010", спрямований на зменшення аварійності і підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень в літній період. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Упродовж місяця інспектори перевірятимуть дотримання автомобільними перевізниками ліцензійних умов і вимог безпеки перевезень при здійсненні регулярних, нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень. Під особливим контролем знаходитимуться перевізники, які здійснюють перевезення організованих груп дітей в місця оздоровлення і відпочинку.

Також здійснюватиметься контроль за проведенням передрейсових медичних оглядів водіїв і передрейсових технічних оглядів автобусів, за дотриманням водіями автобусів вимог щодо робочого часу і часу відпочинку, обов'язковому зберіганню автобусів у спеціально пристосованих для цього місцях і проведенням передрейсових інструктажів з водіями автобусів.

За результатами перевірок перевізників-порушників притягатимуть до відповідальності.