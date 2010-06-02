Одеський порт прийняв круїзне судно довжиною 300 м

Каботажна гавань Одеського порту уперше прийняла круїзне судно завдовжки близько 300 м

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, сьогодні, 2 червня, біля 18-19-го причалів пасажирського терміналу Одеського порту на Новому молі пришвартувався лайнер COSTA MEDITERRANEA (довжина - 292,5 м, прапор Італія) - унікальне судно, якому немає аналогів в Середземному морі.

На борту теплохода - 2 140 туристів, переважно громадяни Італії, Франції, Іспанії.

Захід теплохода став знаковою подією для Одеського порту. До цього пасажирський термінал порту приймав круїзні судна великих розмірів (понад 290 м) із заходом в Нову гавань і швартовкою праворуч від Нового молу (причали 15-16). У нинішньому році через реконструкцію причалу №16 адміністрація порту запропонувала капітанові складнішу проводку в Каботажну гавань.

Як зазначають у Мінтрансзв’язку, прийом COSTA MEDITERRANEA показав, що пасажирський термінал порту в змозі приймати круїзні судна до 300 м з швартовкою як праворуч, так і ліворуч від Нового молу.

Уже завтра, 3 червня, COSTA MEDITERRANEA зайде в Ялтинський порт.