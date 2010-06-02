ВОЛЯ удвічі збільшує швидкість у пакетах

ВОЛЯ ввела новий додатковий сервіс, що збільшує удвічі швидкість в пакетах без тарифікації трафіку. Про це УНІАН повідомила прес-секретар ВОЛІ Аліна СІГДА.

За її даними, компанія ВОЛЯ запропонувала своїм Інтернет-абонентам, які вибирають нові пакети без тарифікації трафіку "Воля-Buzz" і "Воля, - Buzz+", новий додатковий сервіс Boost - a - Day (від англ. прискорити на день), що дозволяє тимчасово (на одну добу) збільшувати швидкість удвічі.

Додатковий сервіс Boost - a - Day надається на платній основі і вартість одного замовлення (активації) - 5 грн. Для замовлення і використання додаткового сервісу послуга доступу в Інтернет "Воля Бродбенд" має бути активна. Замовити новий сервіс Boost - a - Day можна на Персональному сайті абонента, для чого, зайшовши в розділ "Інтернет", необхідно в підрозділі "Додаткові послуги" натиснути на кнопку Boost - a - Day. На підтвердження замовлення абонентові надходить повідомлення на вказану в договорі адресу електронної пошти. Сервіс активується з наступної доби о 00:01 і діє до 23:45.

Одна активація дійсна протягом доби у вказаний проміжок часу. Якщо абонент бажає скористатися сервісом Boost - a - Day в інший день, то опцію необхідно активувати на Персональному сайті абонента повторно.

Нагадаємо, що в травні ВОЛЯ презентувала нову регулярну лінійку пакетів без тарифікації трафіку. Перший економ-пакет "ВОЛЯ-Buzz" з цієї лінійки з фіксованою швидкістю 512 Кбит/з без тарифікації трафіку коштує всього 40 грн. на місяць. Для тих, хто користується цифровим телебаченням "Воля Преміум ТБ", на цей інтернет-пакет діє спеціальна ціна - 30 грн.

До кінця червня для нових абонентів діють спеціальні пропозиції, що дозволяють вибрати інтернет-пакет "Воля Buzz Summer" і користуватися ним до двох місяців (місяць підключення і той, що йде за ним) за акційною ціною 1 грн./міс. Спеціальна ціна підключення до послуги - 1 грн..

Щоб скористатися цією пропозицією, потрібно внести на особовий рахунок 5 грн. За бажанням абонент також може узяти в користування модем за акційною ціною 1 грн./міс.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, а саме: інформація і розваги - доступ до телепрограм і видео-по-запиту; передача даних - високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація - комп'ютерний і голосовий зв'язок.

Компанія ВОЛЯ в цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, у тому числі понад 395 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.