Intellecom запустила мережу бепровідного Інтернет

У червні компанія Intellecom (Київ) запустила мережу безпровідного доступу в Інтернет четвертого покоління (4G) за технологією WIMAX у Харкові. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії О2 (Росія).

Згідно з повідомленням, починаючи з червня 2010 року Intellecom надаватиме послугу доступу до Інтернету за технологією WIMAX не лише в українській столиці, але і в Харкові. У майбутньому компанія має намір запуститися в усіх містах-мільйонниках України. Надалі Intellecom планує збільшувати кількість міст присутності, у першу чергу, звичайно, покриваючи міста, де є найбільший попит на Інтернет.

Компанія запропонує харків'янам три види модемів для підключення: портативні, стаціонарні або зовнішні пристрої.

Довідка УНІАН. Компанія Intellecom (ТОВ "Інтелеком") з 2000 року надає послуги високошвидкісного доступу до мережі Інтернет. Нині Intellecom має представництва у 24 містах України, які обслуговують клієнтів у понад 50 населених пунктах України. Компанія надає послуги передачі даних і безпровідного доступу до мережі Інтернет на базі безпровідної технології в частотному діапазоні 2,3-2,4 Ггц для комерційних структур і державних установ в усіх регіонах України.