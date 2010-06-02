Віце-прем'єр-міністр Борис КОЛЕСНИКОВ прибув до штаб-квартири УЄФА в Женеві (Швейцарія), де сьогодні проходить засідання Наглядової ради УЄФА з питань Євро- 2012.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, наголосивши, що попереднє засідання Ради проходило в штаб-квартирі УЄФА у квітні цього року.

Коментуючи виконану урядом роботу з підготовки до Євро- 2012, Б. КОЛІСНИКОВ заявив: "Пройшли 52 дні, я думаю, нам є що показати. Ми досягли значного прогресу і по донецькому аеропорту, і по львівському і київському аеропортах. Я можу сказати, що те, що можна було зробити - не на комп'ютері намалювати, а саме зробити, за 52 дні, - Президент і уряд зробили. А також усі люди, що беруть участь в проектах, тобто це практично усі підрядчики".

Віце-прем'єр сказав, що на об'єктах ведуть будівельні роботи, і країна наздоганяє графік день у день. "Я не скажу, що проблем немає. Вони є, але вони усі в зоні вирішення, вони такі, які мають рішення. Думаю, за 50 днів важко щось змінити. Упевнений, що це будуть два найжаркіші літа для України, для будівельників України, для усіх, хто бере участь в проектах. Я реально розраховую, що значні зміни будуть помітні вже у серпні-вересні. Особливо це помітно в Києві, Львові, а також в донецькому аеропорту", - заявив Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він також нагадав, що особисто обіцяв президентові УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, що Україна завершить нульовий цикл в Донецьку до наступної зустрічі: "Ми його закінчили. Свої обіцянки ми підтверджуємо реальними діями".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Наглядова рада УЄФА оцінить динаміку підготовки і зрушення в реалізації усіх інфраструктурних об'єктів України до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.