Дарницький мостовий перехід відкроють в 1 кв. 2011 року

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку України і Київської міської державної адміністрації (КМДА) вжити заходів для того, щоб автомобільний рух по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу через Дніпро у столиці було відкрито, максимум, у першому кварталі 2011 року, а залізничний рух – до кінця наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні після ознайомлення з ходом виконання робіт з будівництва мостового переходу.

«Таким чином, ми ту ідею, яка у нас виникла у 2002 році, хоча і зі значним спізненням, проте все ж реалізуємо», – сказав він.

Глава уряду відзначив, що будівництво переходу останні два роки практично не велося, оскільки попередня влада не розуміла важливості цього проекту.

М.АЗАРОВ доручив першому заступнику голови КМДА Анатолію ГОЛУБЧЕНКУ діяти рішуче і жорстко, щоб забезпечити необхідні умови для виконання робіт. «У нас є державні інтереси, і тому ми маємо вирішувати ці питання негайно, невідкладно, а якщо треба, то і жорстко. Церемонитися, щоб нам хтось затримував будівництво моста, якийсь гараж затримав будівництво моста у Києві, ми нікому не дозволимо», – сказав прем`єр.

Крім того, М.АЗАРОВ пообіцяв, що фінансування проекту здійснюватиметься в повному обсязі і в необхідні терміни, а також буде виділено кошти для погашення боргів, що накопичилися, перед підрядчиками.

У свою чергу, А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що всі проблемні питання, розв’язання яких залежить від КМДА, буде знято. «Цього року ми обов`язково запустимо з правого берега заїзд на міст з Конча-Заспи і з`їзд до Києва. І вже в 2011 році буде запущено заїзд на міст з Києва і з`їзд у Конча-Заспу. До кінця року буде запущено з`їзд на Лівому березі на Березняки», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що під час проведення робіт необхідно розв’язати питання переміщення гаражів. «Місто має виділити місце для перенесення гаражів. Я вже зустрівся з усіма власниками, і вони дали згоду переїхати і за свій рахунок перевезти гаражі, тому що вони самовільно побудовані, немає документів на право власності. Там, де є права власності, – безумовно, компенсуватимемо», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Щодо реальності завершення проекту у зумовлені терміни висловився і міністр транспорту Костянтин ЄФИМЕНКО. Він відзначив, що на завершення будівництва переходу необхідно 2 млрд. грн.: 1 млрд. грн. – у поточному році і 1 млрд. грн. – у 2011 році.

«Ми плануємо, що до жовтня 2011 року міст запрацює на повну проектну потужність. Це два залізничні полотна в один і другий бік, три автомобільні смуги в обидва боки, що дасть змогу додатково пропускати по 50 тис. автомобілів на добу і досить серйозно розв`язати проблему перевезення пасажирів. А в комплексі з Дарницьким вокзалом це дозволить розвантажити потік з центрального вокзалу», – сказав К.ЄФИМЕНКО.

М.АЗАРОВ підкреслив, що відповідальними за реалізацію проекту у встановлені терміни є міністр транспорту К.ЄФИМЕНКО і перший заступник глави КМДА А.ГОЛУБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві розпочалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів переносилися.

За проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-західна залізниця. Будівництво моста веде компанія «Планета-Міст».

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця пройшло з`єднання лівого і правого берегів Дніпра.

Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці моста.

7 травня 2010 року по Дарницькому мосту, довжина якого становить 1100 м, вперше пройшов потяг на електричній тязі. Вантажний потяг перетнув річку Дніпро з правого берега на лівий. Таким чином, було відкрито електрифікований робочий рух залізничної складової моста.