АМК закрив справу про збір за оформлення квитків ПЗЗ

Антимонопольний комітет України (АМК) закрив справу щодо Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) з приводу економічно обгрунтованого рівня комісійного збору за послуги з оформлення і повернення проїзних документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні АМК голова комітету Олексій КОСТУСЄВ.

За його словами, справу закрито у зв`язку з тим, що ПЗЗ повністю виконала рекомендації комітету.

О.КОСТУСЄВ нагадав, що в лютому цього року ПЗЗ були надані рекомендації щодо необхідності зниження комісійного збору, який при купівлі квитка було встановлено у розмірі 12 грн., а при поверненні – 15 грн. АМК рекомендував зменшити комісійний збір як при оформленні, так і при поверненні квитків до 10 грн. – рівня, який існував раніше, оскільки за висновками комітету вартість послуг була завищена.

Як зазначив О.КОСТУСЄВ, ПЗЗ пішла назустріч АМК і виконала його вимоги.

Ухвалене рішення дозволить зменшити витрати споживачів приблизно на 35 млн. грн. щорічно.

«Такого підходу щодо перегляду комісійного збору ми чекаємо і від інших залізниць, справи щодо яких ведуться», – сказав О.КОСТУСЄВ.

За його словами, ПЗЗ показала приклад співпраці з АМК, виконала всі рекомендації і на неї не було накладено штраф.

У даний час АМК розглядає аналогічні справи щодо Донецької, Львівської, Одеської, Південної і Придніпровської залізниць. Рекомендації цим дорогам від АМК планується направити цього тижня.