НКРЗ виставила «Київстару» вимоги

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) направила в адресу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» лист, в якому зажадала терміново відновити надання послуг завершення трафіку абонентам мережі Vega і провести переговори згідно встановленої законодавством України процедури.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі оператора Vega.

Як раніше повідомлялося, 1 червня 2010 р. компанія «Київстар» заблокувала для своїх абонентів доступ до мережі Vega, заздалегідь повідомивши, що подальше надання послуг буде відновлено тільки після підписання договору на умовах компанії «Київстар». При цьому абоненти Vegа мали можливість здійснювати дзвінки на мережу «Київстар».

У компанії Vega вважають, що ситуація, яка склалася, є порушенням компанією «Київстар» ліцензійних умов, згідно з якими оператор повинен у обов`язковому порядку забезпечити маршрутизацію вихідного зі своєї мережі трафіку. Українське телекомунікаційне законодавство в цьому питанні захищає, перш за все, інтереси абонента.