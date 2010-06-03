АМК розглядатиме питання авіаальянсу комплексно

Антимонопольний комітет України розглядатиме питання альянсу «АероСвіту», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» в комплексі з питанням про ціни на внутрішні авіаперевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

«Це питання (альянсу – УНІАН) пов`яжемо з питанням про ціни на внутрішні авіаперевезення і розглядатимемо в комплексі», - зазначив він.

За словами глави АМК, для багатьох сьогодні авіаперевезення є розкішшю. «Ми можемо йти назустріч, давати згоди на концентрацію, а в мене виникає запитання: а квиток після цього дешевшим буде чи дорожчим? Відповідь на це запитання для мене є головною», - зазначив він.

За словами О.КОСТУСЄВА, з 1 червня АМК дістав доручення від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА перевірити обгрунтованість цін на авіаперевезення в Україні.

«Миритися з тим, що квиток з Києва до Лондона коштує дешевше, ніж з Києва до Дніпропетровська, ми не збираємося. Це ненормальна ситуація, і сьогодні ми проводимо розслідування», - зазначив голова АМК.

Нагадаємо, 11 лютого ц.р. в Державіаадміністрації УНІАН повідомили, що авіакомпанії «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» мають намір об`єднатися в альянс.

Згідно з повідомленням, лист з повідомленням про такий намір одержано від компаній.

У прес-службі Антимонопольного комітету України УНІАН підтвердили факт отримання спільного звернення «АероСвіту», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» і повідомили, що встановлений законодавством термін для розгляду таких звернень становить три місяці.

За даними АМК, компанії звернулися в комітет у січні цього року.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, сьогодні є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, який складається з 16 суден Boeing.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту».

Авіакомпанія «Донбасаеро» була заснована в 1933 році як донецьке авіапідприємство. У грудні 2007 року, після реорганізації, компанія отримала статус ТОВ «Донбасаеро». Сьогодні «Донбасаеро» – третя за величиною авіакомпанія України. Основну частину повітряного парку авіакомпанії складають судна Як-42. Починаючи з 2005 року, до складу парку увійшов лайнер західного виробництва «Airbus A320». У 2007 році «Донбасаеро» і «АероСвіт» уклали стратегічний альянс.

У серпні 2009 року переможцем конкурсу з продажу державного пакета ТзОВ «Дніпроавіа» в розмірі 94,572%+1 акція було визнано ТОВ «Галтера» (м. Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакета склала 59 млн. 17 тис. грн.

До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.