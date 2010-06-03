5 червня в Сімферополі пройде рок-концерт «Продовжуючи життя»

У Сімферополі 5 червня ц.р. на площі Леніна (з 20-00 до 22-00) відбудеться рок-концерт під гаслом «Продовжуючи життя». Про це повідомляє профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Концерт організований профспілкою залізничників і транспортних будівельників України спільно з проектом «Разом до здоров`я». У заході візьмуть участь творчі колективи підрозділів залізничного транспорту України і відомчих навчальних закладів.

Мета заходу – привернути увагу молоді до питань планування сім`ї і репродуктивного здоров`я, формування у молоді відповідального ставлення до власного здоров`я і здоров`я тих оточуючих, до проблеми тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків, а також до дотримання безпечної сексуальної поведінки.

До участі запрошуються ЗМІ.

Довідки за телефоном: (067) 441-26-42, Олександр Гнатюк.