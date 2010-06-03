Південна залізниця додатково відкриває 17 кас

Для забезпечення літніх пасажирських перевезень Південна залізниця додатково відкриває 17 квиткових кас: 6 кас дальнього сполучення (Харків-Пасажирський - 2 каси, Суми - 1 каса, Полтава-Південна - 1 каса, Кременчук - 1 каса, Харків-Левада - 1 каса); 11 кас приміського сполучення (Харків-Пасажирський - 3, Полтава-Південна - 1, Кременчук - 1, Суми - 1, Лосево - 1, Полтава-Київська - 1, Гребінка - 1, Харків-Левада - 2).

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Крім того, згідно з повідомленням, на ПЗЗ пасажири можуть замовити або придбати квитки через Інтернет. Упроваджена минулого року послуга з резервування і оплати вартості проїзних документів через Інтернет продовжує користуватися попитом у пасажирів і в 2010 році. За період з 1 січня по 20 травня 2010 року зарезервовано через сайт “Укрзалізниці” з подальшим оформленням в касах ПЗЗ 141 місце, через сайт ПЗЗ - 822 місця, роздруковано в касах ПЗЗ сплачених через сайт Укрзалізници 1976 місць.

Також на ПЗЗ пасажирам пропонується послуга з доставки проїзних документів до потягів № 161/162 і 163/164 Харків-Київ через сервіс-центр вокзалу Харків-Пасажирський. З початку року дана послуга надана 29 пасажирам.

З метою надання пасажирам необхідної інформації по наявність вільних місць в пасажирських потягах фахівцями інформаційно-обчислювального центру ПЗЗ проведено технічне обслуговування плазмових моніторів. В даний час на вокзалах і станціях ПЗЗ їх встановлено 26 одиниць.