ДАІ і Мінтранс посилюють контроль пасажирського транспорту

У зв`язку з активізацією у літній відпускний період перевезень пасажирів Державтоінспекція і Міністерство транспорту і зв`язки України посилюють роботу з профілактики аварійності на пасажирському транспорті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Згідно з повідомленням, зокрема, у Мінтрансі підготовлено наказ про заборону пересування пасажирських автобусів з 22:00 до 5:00 всією територією України.

Їздити у темний час доби дозволяється лише транспортним засобам, які офіційно працюють на регулярних рейсових маршрутах і обладнані тахографами (бортовими самописцями).

Окрім того, у південних областях України з числа працівників ДАІ і транспортної інспекції створюються мобільні групи, які не тільки виявлятимуть нелегальних перевізників, а й контролюватимуть дотримання легальними перевізниками Правил дорожнього руху і безпечного перевезення пасажирів.