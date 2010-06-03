Ще дві компанії зацікавилися "Луганськтепловозом"

Фонд державного майна України (ФДМ) уклав договір конфіденційності на ознайомлення з підприємством, що приватизовувалося, - ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" ще з двома компаніями-резидентами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Таким чином, на сьогодні ФДМ уклав договори конфіденційності всього з сімома компаніями - п'ятьма резидентами і двома нерезидентами.

Відповідно до укладених договорів, компанії зможуть відвідати підприємство, що приватизовується, і безпосередньо ознайомитися з його діяльністю.

Довідка УНІАН. 31 березня Фонд держмайна оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету "Луганськтепловозу" складає 400 млн. грн..

Конкурс з продажу "Луганськтепловозу" відбудеться 15 червня 2010 року.