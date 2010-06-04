Міністр транспорту оголосив подяку ПЗ

Трудовому колективу

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Ефименко оголосив подяку трудовому колективу державного підприємства «Придніпровська залізниця». Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку. Подяка оголошена за оперативне і якісне проведення ремонтно-будівельних робіт на під`їзних коліях відкритого акціонерного товариства «Суха Балка».

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