Міністр транспорту оголосив подяку ПЗ
11:53, 04 червня 2010Транспорт/Звя'зок
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Трудовому колективу
Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Ефименко оголосив подяку трудовому колективу державного підприємства «Придніпровська залізниця». Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку.
Подяка оголошена за оперативне і якісне проведення ремонтно-будівельних робіт на під`їзних коліях відкритого акціонерного товариства «Суха Балка».
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