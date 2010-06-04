Міністр транспорту оголосив подяку ПЗ

11:53, 04 червня 2010
Транспорт/Звя'зок
0

Трудовому колективу

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Ефименко оголосив подяку трудовому колективу державного підприємства «Придніпровська залізниця». Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку.

Подяка оголошена за оперативне і якісне проведення ремонтно-будівельних робіт на під`їзних коліях відкритого акціонерного товариства «Суха Балка».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter