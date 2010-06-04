«Антонов» планує завершити випробування Ан-158 восени

Держпідприємство «Антонов» планує восени 2010 р. завершити програму сертифікаційних випробувань нового 99-місного літака Ан-158. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що успішна експлуатація Ан-148 сприяє успішному просуванню лінійки літаків Ан-148/-158 на ринок.

«До теперішнього часу, відповідно до підписаних договорів і угод, сформовано замовлення на 96 літаків цього сімейства. У період до 2024 р. плануються постачання більше 390 таких машин», – відмічено в повідомленні.

При цьому ДП “Антонов” нагадує, що 2 червня 2010 р. виповнився рік з дня введення в експлуатацію регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148. Своїх перших комерційних пасажирів Ан-148, виготовлений на ДП «Антонов», доставив під прапором авіакомпанії «АероСвіт» з Харкова до Києва.

До теперішнього часу цей літак виконав 968 комерційних рейсів, перевіз 38249 пасажирів, освоїв внутрішні авіамаршрути України, а також міжнародні траси з України до Москви, Тбілісі, Риги, Бєлграда, Варшави, Будапешта, Софію, Стокгольма, Афін, Женеви.