Укрзалізниця проаналізує чорноморський напрямок

Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив "Укрзалізниця" проаналізувати пропускну спроможність в напрямах до основних Чорноморських портів Одеського, Миколаївського і Кримського регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, відомство повинне з'ясувати нинішню ситуацію і перспективи з урахуванням збільшення вантажопотоку і надати пропозиції щодо першочергових заходів, які необхідно провести для збільшення пропускної спроможності залізничних напрямів у бік азовсько-чорноморських портів.

"Ми говоримо про те, що Україна - це транзитна країна. Транзитна країна - це не місце на карті. Транзитна країна - це наявність інфраструктури, комунікацій, технологій і тому подібне, тоді це транзитна країна. Тому наше завдання - створити умови, залучити вантажі", - наголосив міністр.