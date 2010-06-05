Пілоти British Airways розпочали 5-денний страйк

Члени екіпажів найбільшої британської авіакомпанії British Airways (ВА) починають в суботу третю, останню з нинішньої серії, п`ятиденний страйк на знак протесту проти однобічних змін компанією умов їх праці, РІА Новості.

Дві попередні п`ятиденні акції протесту відбулися з 24 по 28 травня і з 30 травня по 3 червня цього року. В п`ятницю бортпровідники на один день повернулися на робочі місця, проте в суботу вони знову не вийдуть на роботу. "Ми дуже засмучені тим, що акції протесту продовжаться аж до 9 червня. Ми продовжимо робити все можливе, аби мінімізувати збиток, який наноситься пасажирам", - оголосило керівництво авіакомпанії.

ВА обіцяє виконувати всі рейси з лондонських аеропортів "Гетвік" і "Ситі". Що стосується найбільшого аеропорту країни - лондонського "Хитроу", то звідти авіаперевізник планує здійснити 80% далекомагістральних і 60% близькомагістральних рейсів. Для роботи в дні страйку притягнені співробітники інших підрозділів авіакомпанії, які погодилися зайняти місце страйкуючих колег. Профспілка Unite, що відстоює інтереси співробітників ВА, заявила, страйки вже нанесли авіакомпанії збиток у розмірі 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Unite має намір незабаром провести нове голосування серед членів профспілки з метою влаштувати страйки в літній період, якщо авіакомпанія не піде на поступки співробітникам.

Тим часом, сама профспілка вже зняла ряд вимог до керівництва ВА, наполягаючи лише на виплаті премій і наданні безкоштовних авіаперельотів співробітникам. Авіакомпанія позбавила бонусів і пільг тих співробітників, які взяли участь в попередніх страйках в березні-квітні цього року.

Суперечка між профспілкою Unite і авіаперевізником виникла в 2009 році із-за планів компанії скоротити кількість членів екіпажа на далеких рейсах з 15 до 14 і заморозити на два роки зростання заробітної плати. BA, що терпить рекордні збитки, сподівається заощадити на нових заходах. Профспілка запропонувала альтернативні заходи по скороченню зарплат і переходу деяких співробітників на неповну зайнятість, що дозволило б компанії заощадити порівнянну суму. British Airways закінчила 2009/10 фінансовий рік з доналоговым збитком в 531 мільйон фунтів (чистий збиток - 425 мільйонів). Крім того, фінансове положення компанії похитнув "вулканический"кризис в Європі і черга масштабних страйків весною-літом цього року.