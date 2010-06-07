Проти екс-глави Державіаадміністрації порушено кримінальну справу

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-глави Державіаадміністрації Олександра ДАВИДОВА, підозрюваного у лобіюванні інтересів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» при видачі ліцензії на рейси до Тель-Авіва.

Про це пише газета "Дело" у номері від 7 червня.

За даними видання, кримінальну справу щодо колишнього голови Державної авіаційної адміністрації було порушено ще 24 березня - у день його відставки. Як стало відомо газеті, підставою для кримінального переслідування є надання ним права виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ компанії «Міжнародні авіалінії України». 18 лютого 2010 року О.ДАВИДОВ поставив свій підпис під цим рішенням, хоча, на думку слідства, без проведення конкурсу він не мав права цього робити. Крім того, видання стверджує з посиланням на матеріали кримінальної справи, що надання в експлуатацію міжнародної повітряної лінії сталося до підписання міжурядової угоди між Україною та Ізраїлем.

Сам О.ДАВИДОВ підтвердив газеті «Дело» інформацію про порушення проти нього кримінальної справи (за статтею «Зловживання владою або службовим становищем» - ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу).

Кримінальну справу було порушено на підставі двох заяв - від народного депутата Верховної Ради і від авіакомпанії «ДніпроАвіа». Обидва надійшли у прокуратуру в один день - 5 березня 2010 року. Як уточнив О.ДАВИДОВ, народним депутатом-заявником є представник БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.

Адвокат О.ДАВИДОВА через суд намагався скасувати ухвалу прокурора Транспортної прокуратури про порушення кримінальної справи проти його клієнта. Проте 28 травня Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову.