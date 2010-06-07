Кабмін передав функції замовника реконструкції аеропорту «Львів»

Кабінет міністрів України передав функції замовника будівництва і реконструкції міжнародного аеропорту "Львів" від Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації державному підприємству "Дирекція з будівництва об'єктів Євро- 2012 у Львові", яке належить до сфери управління Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Розпорядження від 2 червня 2010 р. №1161-р оприлюднене на сайті Верховної Ради.

При цьому Управлінню капітального будівництва Львівської ОДА доручено здійснити в двотижневий термін передачу Дирекції об'єктів, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією міжнародного аеропорту "Львів", і відповідної документації.

Також Управлінню капітального будівництва Львівської ОДА, Національному агентству з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу разом з іншими зацікавленими органами виконавчої влади доручено забезпечити в двотижневий термін укладення договорів про заміну сторін в зобов'язаннях з будівництва і реконструкції міжнародного аеропорту "Львів" (у разі потреби за узгодженням з відповідними контрагентами) з урахуванням того, що усі права і обов'язки переходитимуть до Дирекції, і вирішити в установленому порядку питання переоформлення документів дозвільного характеру.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядженням № 1160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул побудови нового аеровокзалу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", розробленого підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна".

Загальна кошторисна вартість будівництва складає 921 млн. 362 тис. грн., у т.ч. будівельно-монтажних робіт - 386 млн. 371 тис. грн., устаткування, меблів, інвентарю - 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва - 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу складатиме 1 тис. пасажирів на годину.